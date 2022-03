Luxembourg : Combien de vies sauvées grâce au vaccin?

LUXEMBOURG - Contrairement aux rumeurs lancées par les vaccino-sceptiques, le nombre de décès a baissé en maison de soins au fil des campagnes de vaccination anti-Covid.

Depuis le début de la pandémie, 365 pensionnaires de maisons de soins sont décédés du Covid-19 au Luxembourg (226 dans les établissements et 139 à l'hôpital). La majorité de ces personnes (237) sont mortes lors de la première et de la deuxième vague, entre février et décembre 2020, avant que la campagne de vaccination ne débute. Depuis, les décès ont été moins nombreux: 116 entre le 28 décembre 2020, date du début de la campagne à 2 doses, et le 16 septembre 2021, et «seulement» 12 depuis l'administration de la dose «booster» à partir du 17 septembre 2021. «La situation sanitaire s'améliore depuis le lancement de la troisième dose», confirme la porte-parole de Servior.

«Estimer le nombre de vies préservées requiert une analyse complexe et ne peut pas être reporté de manière simpliste», répond le ministère. Mais plusieurs études donnent un ordre d'idée. Ainsi, le dernier rapport d’effectivité vaccinale réalisé au Luxembourg estime à 89% l'efficacité du vaccin contre les décès sur des personnes de 70 ans et plus. À l'échelle européenne, une étude réalisée par l’OMS et l'ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) sur 33 pays, dont le Luxembourg, évalue que la vaccination a permis de sauver 469 186 vies de personnes de plus de 60 ans entre décembre 2020 et novembre 2021. Rapporté à la population luxembourgeoise, cela équivaut à 618 vies préservées.