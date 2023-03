Au Luxembourg: Combien gagne le Grand-Duc? Une loi va encadrer sa rémunération

Editpress

Depuis quelques années, le gouvernement est lancé dans une réforme du fonctionnement de la monarchie. Ainsi, la maison du Grand-Duc a été créée en octobre 2020 comme une administration autonome, et son fonctionnement entre dans le cadre du budget. Dans le même temps, la Constitution est en cours de réforme et c'est l'occasion de donner à la Cour «les moyens et modes de fonctionnement qui correspondent à l'image qu'on se fait d'une monarchie constitutionnelle au XXIe siècle», est-il écrit dans un projet de loi sur le sujet, que vient de déposer le ministre d'État, Xavier Bettel.

Le texte prévoit une «dotation transparente et plus démocratique, dans la mesure où elle est fixée par la loi». Le projet de loi prévoit donc une indemnisation pour le chef de l'État, mais aussi pour le Grand-Duc héritier majeur et pour l'ancien Grand-Duc, voire le régent ou le lieutenant-représentant, quand le cas se présente.

Exempté d'impôt

L'indemnité est «allouée à son bénéficiaire, en contrepartie de son rôle représentatif pour son pays et pour lui permettre d'exercer son rôle avec la dignité qui lui sied», selon le projet de loi. En clair, si un jour des héritiers au trône luxembourgeois ne veulent plus remplir leurs fonctions, à l'image de Meghan et Harry en Angleterre, ils ne seraient plus payés. L'indemnité est fixée, comme celle des fonctionnaires, par des points d'indice, permettant de calculer une indemnisation annuelle, versée en tranches mensuelles. Et la somme est «à la libre disposition du bénéficiaire qui ne doit pas justifier» la manière dont il l'utilise, précise le texte.

Donc, tout ça, ça fait quel salaire pour notre Grand-Duc? Le texte prévoit une dotation annuelle de 24 674 points pour le chef de l'État. D'après le site de la Fonction publique, le point d'indice vaut actuellement 20,5763575 euros. En faisant la multiplication, on aboutit à 548 853 euros par an pour Henri, soit 45 737 euros par mois (et quelques centimes).

Après ça, la retraite d'Henri est aussi assurée, puisque quand il quittera le trône, il touchera 10 282 points indiciaires, soit 211 566 euros par an, ou 17 630 euros par mois. Le même montant est prévu pour le Grand-Duc héritier, l'éventuel régent et le lieutenant-représentant. Si un héritier devait cumuler avec une des autres fonctions, il ne serait payé qu'une fois, précise le projet de loi. Enfin, le texte prévoit que ces rémunérations sont exemptées d'impôts sur le revenu.