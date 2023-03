Salaires faramineux: Combien gagnent les joueurs du PSG?

Quels sont les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain? Le quotidien français L'équipe répond à cette question dans sa toujours très populaire enquête annuelle sur les salaires des joueurs de Ligue 1, publiée jeudi. Le club le plus puissant de France domine outrageusement le classement puisque 13 des 15 joueurs les mieux rémunérés du championnat hexagonal sont parisiens. Selon le média français, le salaire mensuel moyen des joueurs du club propriété du Qatar dépasse le million d'euros (1 016 765 euros brut).

Sans surprise, on retrouve en tête de ce classement les trois attaquants du club de la capitale. La star français Kylian Mbappé a de loin, le plus gros salaire de la Ligue 1, avec 6 millions d'euros brut mensuels, ce qui fait de lui l'un des sportifs les mieux payés du monde. Suivent Neymar (3,675 millions d'euros) et Lionel Messi (3,375 millions d'euros).