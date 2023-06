Combien le Luxembourg a-t-il dépensé pour participer aux JPEE?

Plus de 400 000 euros. C’est le montant déboursé par le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) pour disputer la 19e édition des Jeux des Petits États d’Europe à Malte, qui s’est achevée samedi soir. «C’est un coût important, qui est supérieur à la précédente édition», constate le chef de mission Alwin de Prins. Une dépense prévue dans le budget depuis l’année passée mais qui croît d’édition en édition.

Le principal poste de dépense est le coût journalier que demande l’organisateur par membre de délégation, soit environ 175 euros par jour. Ce dernier comprend l’hébergement, l’alimentation et le transport sur place, pour un montant total estimé pour la Luxembourg à un peu plus de 240 000 euros pour la durée totale du séjour. Vient s’ajouter le prix du vol en charter depuis Luxembourg.

«Nous ne pourrons plus financer les déplacements»

D’autres dépenses annexes comme la rémunération des médecins et kinésithérapeutes, l’achat du matériel médical et la location d’un véhicule par fédération sont à prendre en compte. Enfin, les responsables du COSL ont regretté la facturation tardive et imprévue de services qui ne devaient être que des formalités comme le déplacement des athlètes pour les entraînements et la location des sites.