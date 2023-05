Tabac au Luxembourg: Combien vont coûter mes cigarettes le 1er juillet prochain?

Des chiffres qui seront encore toutefois en dessous de ceux pratiqués dans les pays voisins. La différence est minime avec l'Allemagne (40 centimes pour le paquet de 20 cigarettes le moins cher) mais grimpe à 2,41 euros avec la Belgique et 5,60 euros avec la France. Des écarts plus marqués pour un paquet de tabac fin à 50 grammes: 63 centimes avec l'Allemagne, 7,10 euros avec la Belgique et 17,77 euros avec la France.

Des limites au sein de l'UE

Pour rappel, l'Union européenne autorise le transport de tabac au sein de l'UE pour un usage personnel allant jusqu'à 800 cigarettes et 1 kg de tabac par personne (et non par véhicule). Des limites appliquées par les douanes belge et allemande mais en France, la législation est plus stricte: pas plus de 200 cigarettes et 250 g de tabac par personne. En cas de dépassement, l'amende peut aller jusqu'à 750 euros.