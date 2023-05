Vie quotidienne: Combien vous coûte vraiment le parking au Luxembourg?

Environ 70% des 893 000 places de parking disponibles ne vous coûtent rien au Luxembourg, selon un rapport sur le stationnement présenté jeudi, au ministère de la Mobilité. La majorité d'entre elles, 52%, sont celles mises à disposition par les employeurs pour leurs équipes à travers le pays sur le lieu de travail. Les autres, 17%, sont encore accessibles dans l'espace public et couvrent les zones réellement gratuites, celles à disque de stationnement et celles avec vignette de stationnement résidentiel.

Je me gare gratuitement Plus de 100 euros Entre 1 et 100 euros Je n'ai pas de voiture

80% du temps, la voiture est garée près de la maison

«Un prix trop bas incite à laisser sa voiture au bord de la route et à utiliser le garage privé à d'autres fins, voire à le louer, ce qui va à l'encontre de l'objectif du stationnement résidentiel», glisse le rapport. L'idée proposée aux communes étant d'ajuster le prix de la vignette et son subventionnement «au prix du marché pour une place similaire».

Le stationnement gratuit a effectivement ses limites, en particulier dans les zones commerciales. «La durée maximale idéale de stationnement est comprise entre 30 minutes et 3 heures mais doit être plus courte dans les zones où les commerces sont nombreux», préconise le rapport.

24% des gens ne paient pas leur ticket

Reste que près de 30% des places de parking sont considérées comme étant payantes au Grand-Duché. 16% dans l'espace public et encore 12% sur les lieux de travail. «12% de ces places coûtent plus de 100 euros par mois, 36% entre 51 et 100 euros et 28% moins de 50 euros», a-t-on appris jeudi. Notez que 24% des gens qui se garent sur une place désignée payante ne paient pas, notamment en raison de l'emplacement lointain de l'horodateur ou des files d'attente.