Cet incroyable SUV est le plus cher du monde

Difficile de faire plus tape-à-l’œil que le Rolls-Royce Cullinan «Inspired by Fashion» vert fluo. MICHAEL LUSK

Il est grand, mastoc et… vert! Disponible depuis 2018, le SUV haut de gamme de Rolls-Royce baptisé Cullinan, tire son nom du plus grand diamant brut jamais trouvé, découvert en Afrique du Sud en 1905, et offert au roi d’Angleterre. Les deux plus gros fragments du Cullinan ornaient le sceptre et la couronne de la reine Elizabeth, le sceptre étant passé aux mains du roi Charles III, lors de son couronnement.

1 / 3 L’imposant SUV haut de gamme du constructeur automobile britannique est limité à 1499 exemplaires. Michael Lusk Michael Lusk Avec une longueur de 5,31 mètres et un poids de près de trois tonnes, le Rolls-Royce Cullinan n’est assurément pas un poids plume. Au prix de départ de 388 000 euros, il n’est pas non plus une aubaine. Michael Lusk

Mais revenons à notre joyau de la couronne sur quatre roues. L'imposant SUV vert fluo issu de la «Re-Belle Collection» est limité à 1499 exemplaires. Le mastodonte mesure 5,34 mètres de long, deux mètres de large et 1,80 mètre de hauteur. À cela s’ajoutent des jantes 22 pouces et, comme mentionné plus haut, une peinture de carrosserie vert fluo qui est loin de passer inaperçue.

Comme sur un nuage

Malgré sa carrure, l’ouverture et la fermeture des portes se font sans effort, sur simple pression d’un bouton. Les Britanniques ont même inventé un mot pour décrire ce confort, que l’on ressent également en conduisant: «Waftability» ou «effortless driving» («conduite sans effort» en français).

Et c’est effectivement le cas: on ne sent et on n’entend pas du tout le moteur, la suspension pneumatique donne l’impression d’être sur un nuage et même le vent n’a aucune chance face à la tonne de matériaux isolants et aux six millimètres de verre des vitres. On se rend à peine compte que le mastodonte de près de trois tonnes est propulsé par un moteur V12 de 6,75 litres d’une puissance de 571 ch.

1 / 5 Les portes à ouverture antagoniste accrochent tous les regards. L’ouverture et la fermeture des portes se fait par simple pression d’un bouton sur la planche de bord et évite ainsi les amples mouvements de bras. On pense à tout chez Rolls-Royce, … Michael Lusk … y compris au fait de pouvoir rentrer et sortir, sur simple pression d’un bouton, la légendaire statuette mascotte «Spirit of Ecstasy». Michael Lusk Le deuxième aspect original du Cullinan «Inspired by Fashion» est la paire de sièges strapontins séparés par une tablette dans le coffre. De quoi être aux premières loges lors de la prochaine course de chevaux ou surveiller le yacht amarré au port. Michael Lusk

La conduite en ville s’effectue tout en douceur. Et comme l’électronique apporte un coup de pouce supplémentaire à la direction, il est très aisé de prendre les tournants dans les ruelles les plus étroites. De plus, le train arrière multibras raccourcit virtuellement l’empattement et le rayon de braquage est réduit.

La tête dans les étoiles

Mais le clou absolu est le ciel de pavillon étoilé, garni à la main de 192 «étoiles». MICHAEL LUSK

Les tapis moelleux en peau de mouton, le cuir fine fleur et le liseré chromé traversant au niveau de la planche de bord confèrent un caractère magique à l’habitacle. Mais le clou du spectacle se situe au niveau du ciel de pavillon, où le «Shooting Star Headliner», constitué de 192 petites étoiles filantes, s’étend jusqu’au hayon. À l’arrière se trouvent également deux sièges strapontins séparés d’une tablette – de quoi partir à la chasse aux vraies étoiles filantes.

Aimez-vous la peinture vert fluo du Rolls-Royce Cullinan? Trop belle, j’adore! Ça sort de l’ordinaire. J’aurais préféré une autre couleur. Non