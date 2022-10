Discours de Vladimir Poutine : «Comme au Moyen Age, les Européens font des réserves de bois pour cet hiver» 

Discours de Vladimir Poutine : «Comme au Moyen Âge, les Européens font des réserves de bois pour cet hiver»

À Moscou, le président russe a répété que la balle était dans le camp de l’UE concernant la reprise des livraisons de gaz. Il a aussi qualifié les fuites de Nord Stream de «terrorisme international».

Vladimir Poutine a souligné qu’une partie du gazoduc Nord Stream 2 fonctionnait toujours. AFP

Vladimir Poutine a accusé mercredi le G7 et l’UE de «détruire» le marché mondial de l’énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe, assurant que Moscou était prêt à reprendre ses livraisons vers l’Europe via les gazoducs Nord Stream.

S’exprimant lors d’un forum de l’énergie à Moscou, le président russe a affirmé que «certains hommes politiques occidentaux détruisent en réalité l’économie mondiale de marché» et «menacent le bien-être de milliards de personnes» avec ce projet de plafonnement. Il a par ailleurs affirmé que les graves fuites ayant touché en septembre les gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne, étaient le résultat d’un acte de «terrorisme international».

«Elle n’a qu’à ouvrir le robinet»

«Les bénéficiaires sont clairs (...) Car (cet incident) renforce l’importance géopolitique des systèmes gaziers restants, ceux qui passent par le territoire de la Pologne (...) et de l’Ukraine, et que la Russie a construit à ses frais. Mais aussi aux Etats-Unis qui peuvent désormais livrer leur énergie à des prix élevés», a-t-il estimé.

Néanmoins, il a souligné qu’une partie du gazoduc Nord Stream 2, un tube sous-marin qui n’a jamais été mis en service à cause de l’offensive contre l’Ukraine, fonctionnait toujours et a assuré que Moscou pouvait livrer du gaz via ce segment. «La Russie est prête à reprendre les livraisons», a-t-il indiqué. «La balle est dans le camp de l’UE, si elle le veut, elle n’a qu’à ouvrir le robinet», a-t-il jugé, ajoutant que les autres gazoducs du système Nord Stream ne seraient réparés que si leur exploitation était garantie.

«Des Européens ordinaires souffrent»

Il a aussi proposé, sans donner de détails concrets, de faire désormais transiter l’essentiel du gaz russe par la mer Noire. «Nous pourrions (...) faire passer les principales voies de livraison de notre carburant et de notre gaz via la Turquie, en créant en Turquie le plus important hub de gaz».

Vladimir Poutine a aussi déclaré que la situation actuelle faisait revenir certains Européens au «Moyen Âge». «Des Européens ordinaires souffrent. En un an, leurs factures d’électricité et de gaz ont plus que triplé. La population, comme au Moyen Âge, a commencé à faire des réserves de bois pour se chauffer cet hiver», a-t-il assuré.