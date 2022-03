Comme l'année dernière, Metz défiera Lyon à Gerland

Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue ont été tirées au sort. Les matches se dérouleront mardi 12 et mercredi 13 janvier. En perspective, un remake de Lyon-Metz qui promet!

Bordeaux et Marseille, les deux autres représentants nationaux en Ligue des champions, bénéficieront d'une entrée en lice plutôt abordable respectivement face au Mans et Saint-Étienne.

En raison de l'histoire entremêlée des deux clubs, le déplacement de l'OM chez les Verts fera toutefois office d'affiche la plus alléchante. "On prend l'une des trois meilleures équipes du championnat, a réagi l'entraîneur stéphanois Alain Perrin. Il faudra voir aussi si l'OM jouera cette coupe avec sa meilleure équipe possible."