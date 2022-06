Discours de Zelensky au Luxembourg: Comme l'Ukraine, le Luxembourg a connu l'agression «d'un voisin plus grand»

À distance face aux députés, ministres, ambassadeurs et membres de la presse, il a ensuite dressé un bilan implacable de la situation dans son pays. «Nous luttons depuis bientôt 100 jours, mais la guerre a débuté en 2014, quand l’armée russe a occupé la péninsule de Crimée et un tiers du Donbass». Pendant ces années, «l’Ukraine a perdu 14 000 militaires et 43 000 m²» de territoire. «Mais la Russie ne s’est pas arrêtée là avec sa barbarie! Elle a occupé 3 600 localités ukrainiennes, dont un millier sont maintenant libérées. Cependant, 20% du territoire reste sous occupation, souillé par des mines et des obus non explosés», a développé le président, vêtu d’un polo vert kaki. Il a aussi évoqué les villes détruites, comme Marioupol, «un champ de ruine».