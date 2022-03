Philipp Lahm : «Comme s'il y avait eu 0-0 au match aller»

Le capitaine du Bayern Munich a déclaré mardi qu’il fallait que son équipe reste concentrée, en dépit de l'avantage indéniable (3-1 à Londres) avant d'aborder le 8e de finale retour contre Arsenal, mercredi.

Philipp Lahm et ses coéquipiers abordent ce match avec sérieux. (AFP)

«Le 3-1 nous est très favorable, mais on sait tous que la qualification n'est pas assurée. Il faut agir comme s'il y avait eu 0-0, avec une défense très serrée», a déclaré le latéral international. «Il ne faudra pas être à moitié endormi comme contre Dusseldorf», a ajouté Lahm, en référence au dernier match de Bundesliga samedi où le Bayern a été mené deux fois au score avant de s'imposer (3-2).

Pour lui, Arsenal va «attaquer et mettre la pression d'entrée, ce qui est bon, car on pourra contrer». «L'important est que nous ayons une très bonne défense cette saison, a-t-il poursuivi. On aura des espaces et on sait les utiliser. Et on a des joueurs très dynamiques devant».

«Il faut avoir à 100% la bonne attitude»

Le coach Jupp Heynckes a rappelé le 8e de finale d'Arsenal contre Milan AC un an plus tôt: «Souvenez-vous qu'Arsenal avait perdu 4-0 à Milan puis gagné 3-0 et presque inscrit le 4e but», a glissé Heynckes, persuadé que les Gunners «donneront tout» mercredi pour inverser la tendance. «Mais on est prêt pour tout», a-t-il ajouté, sans crainte que ses joueurs se reposent sur les lauriers du match aller dont une «brillante première période»: «Dans une telle compétition, il faut avoir à 100% la bonne attitude et je pense que ce sera le cas avec mes joueurs».

Le coach n'est pas inquiet des absences de Franck Ribéry, Bastian Schweinsteiger et Jérôme Boateng, remplacé par Arjen Robben, «réservé samedi par précaution», Luiz Gustavo et Daniel van Buyten. «Bastian est une pièce très importante pour notre système, mais Luiz, Javi (Martinez) et Toni (Kroos) sont complémentaires et ça fonctionnera très bien», a-t-il assuré.

(L'essentiel Online/AFP)