François Bausch: «Comme un métro vers la France» avec le pont de l'A3

En 2019, les lignes vers le sillon lorrain et Esch ont eu 13 millions de voyageurs.

«Quand tout sera terminé, les frontaliers français auront neuf trains par heure aux heures de pointe, c’est presque un métro». Lors du ripage du pont ferroviaire sur l’A3, le 7 octobre, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, se projetait déjà sur la future ligne qui reliera Luxembourg à Bettembourg et à la frontière française. Un axe actuellement totalement «saturé».

Le dédoublement des voies entre Luxembourg et Bettembourg s'inscrit, selon le directeur général des CFL, Marc Wengler, dans le «grand programme d’extension et de modernisation du réseau», marqué aussi par les agrandissements en gare de Luxembourg. Objectif: pouvoir exploiter séparément les lignes, notamment du sillon lorrain et vers Esch/Rodange.