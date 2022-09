Bettel à l'ONU: «Commencer une guerre est facile, la grandeur c'est de la terminer»

Les référendums, un prétexte pour faire pire?

S'il «ne regrette pas d'avoir essayé» de discuter avec Vladimir Poutine, Xavier Bettel se dit «déçu du résultat». Le Premier ministre critique l'annonce de référendums dans les régions séparatistes de l'Ukraine, contrôlées par Moscou. «On ne peut pas organiser un référendum dans ces conditions. Je crains que ce ne soit une excuse pour des actions supplémentaires et pour justifier l'utilisation de forces encore plus brutales». La doctrine russe prévoit en effet l'utilisation de l'arme nucléaire pour défendre l'intégrité du territoire de la Russie, et les observateurs craignent que l'annexion de ces territoires soient un prétexte en ce sens.