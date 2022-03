Nouvelle application : Comment appeler gratuitement ses amis Facebook

L'application Vonage pour les appareils sous l'iOS d'Apple et Android permet de passer des appels gratuits entre membres du réseau Facebook.

La société américaine Vonage a mis à disposition une application pour iPhone, iPod Touch et les appareils mobiles sous Android qui rend possible des appels VOiP gratuits entre amis du réseau social en ligne Facebook, pour autant que les deux parties aient téléchargé la même application sur leurs appareils.

Une fois l'application «Vonage Mobile pour Facebook» installée, l'utilisateur devra se connecter avec ses données Facebook et autoriser le programme à accéder aux informations de son profil pour que la liste de ses amis apparaisse. Il suffira ensuite de cliquer simplement sur l'un des contacts pour l'appeler gratuitement ou interagir via la fonction chat. En autorisant les notifications Push, l'utilisateur peut de plus recevoir des appels même lorsque l'application n'est pas active sur le smartphone.