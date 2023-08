Dr Sex: «Comment arriver à l'orgasme avec mon compagnon?»

Réponse de Dr Sex

Vu que tu as déjà essayé plusieurs choses qui auraient pu mener à l’orgasme lors des ébats avec ton compagnon, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’insister davantage sur des points qui n’ont pas abouti en espérant que cela finira par fonctionner. Les personnes qui ont du mal à lâcher prise pendant l’acte sexuel, sont souvent en proie à des restrictions morales relatives au comportement à adopter durant l'acte sexuel et à ce qu’il convient ou non de faire.