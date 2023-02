Emploi au Luxembourg: Comment attirer et retenir les talents au Luxembourg?

«La plupart des secteurs d'activité sont touchés, à tout niveau de qualification requise, souligne Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. Chambre de commerce

Pour plus de la moitié des entreprises, le manque de main-d'œuvre est un grand défi pour son développement économique. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la Chambre de commerce, qui a présenté la dernière édition de son baromètre de l'économie, auquel ont participé 611 entreprises. Un constat qui rejoint celui de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), qui avait publié fin janvier son premier baromètre de l'emploi auprès des cabinets de recrutement.

«La plupart des secteurs d'activité sont touchés, à tout niveau de qualification requise, souligne Carlo Thelen, directeur général de l'instance. Par exemple, les banques n'arrivent plus à pourvoir les postes en gestion des risques ou en conformité bancaire. Dans l'industrie, on ne trouve plus d'ingénieurs et de techniciens».

Réformer l'enseignement

Face à ce défi, la Chambre de commerce propose d'adopter une stratégie nationale «talents» autour de quatre volets: promotion de l'apprentissage à tous les niveaux d'enseignement; revalorisation du cofinancement de la formation continue en entreprise; identification des besoins en compétences présents et futurs; et mise en place de régimes fiscaux attractifs pour les salariés (prime défiscalisée, etc.).

En outre, l'instance propose de réformer l'orientation en milieu scolaire, promouvoir les matières STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dès l'enseignement fondamental et mettre en place un programme d'accompagnement personnalisé dès le secondaire.

Pas de réduction généralisée du temps de travail

De plus, la chambre professionnelle appelle à un assouplissement de la législation sur l'organisation du temps de travail, «pour permettre une gestion au cas par cas dans le cadre du dialogue social en entreprise».

En réponse à l'ancien ministre du Travail Dan Kersch, qui propose une semaine de 36 heures, Carlo Thelen estime qu'il faut exclure toute réduction généralisée du temps de travail. «Le temps de travail moyen par employé est passé de 1 900 heures par an en 1970 à 1 530 heures en 2021, en raison de l'introduction de nouveaux congés et de la hausse de l'absentéisme, relève-t-il. Une telle mesure provoquerait pour le Luxembourg une grave perte de compétitivité et d'attractivité».

Enfin, la Chambre de commerce plaide pour la création d'une plateforme unique multilingue pour faciliter les démarches d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, salariés, étudiants et chercheurs.

La thématique du travail et des talents sera au cœur d'une table ronde organisée par la Chambre de commerce le 27 mars. Inscriptions sur www.cc.lu/agenda.