Détente et bien-être: Comment bien choisir ses bougies parfumées?

En plus de l’ambiance chaleureuse, les bougies embaument quand elles sont allumées et peuvent aider dans certaines situations.

Nous sommes entourés de senteurs. Certaines nous transportent à toute vitesse dans un souvenir. Lorsque la pluie rencontre le goudron chaud, nous sentons la douceur des nuits d’été. Si nous épluchons la première mandarine de l’année, Noël est dans l’air moins de deux secondes plus tard. Ces expériences olfactives sont, en fonction de la saison, disponibles sous forme de bougies.

Non

Non

Oui Non

En plus de l’ambiance chaleureuse, les bougies parfument la pièce dans laquelle elles sont allumées. Le parfum peut-il avoir un effet? Oui, les parfums influencent notre humeur. En voici un aperçu.

Eucalyptus

Une fraîcheur pénétrante, qui élimine les bactéries. Si l’on associe cette odeur à la guérison, c’est que l’on a certainement appliqué une crème à l’eucalyptus une fois que l’on était malade. L’eucalyptus soulage les symptômes du rhume. En tant que parfum, il procure une sensation de fraîcheur et d’apaisement.

Lavande

Cannelle

La cannelle, c’est Noël. Ou de manière plus concrète, cette odeur qui oscille entre la douceur, le piquant et l’épicé, est stimulante, favorise la concentration et a même un effet aphrodisiaque.