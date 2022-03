Contenu sponsorisé : Comment bien choisir son abonnement mobile?

À quoi faut-il être vigilant lorsque vient le moment de choisir un forfait mobile ? Au-delà du prix, voici quelques critères et astuces à considérer afin d’opter pour l’offre la plus attractive.

Forfait mensuel ou « illimité » ?

Sur le marché, on distingue deux formules très appréciées. Chacune répond à des attentes particulières. D’une part, on trouve des abonnements forfaitaires, incluant un volume déterminé de minutes d’appel, de SMS et une quantité de data à consommer durant le mois. Actuellement, les offres les plus appréciées du marché incluent entre 15 et 20 GB de data. Cette formule permet d’utiliser pleinement son mobile pour des prix très attractifs.