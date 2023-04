Alimentation: Comment bien conserver son chocolat?

Pour que le chocolat ait bon goût, il doit être conservé correctement. Cela évitera aussi les dépôts blancs. Getty Images/iStockphoto

Préférez-vous les barres chocolatées bien croquantes sorties tout droit du réfrigérateur ou faites-vous partie de ces personnes qui crient au scandale en entendant cela et soulignent que c’est mauvais pour la texture du chocolat? Où conserver au mieux le chocolat? Nous avons la réponse.

Le chocolat au réfrigérateur est à éviter

Le croquant du chocolat est à son maximum lorsqu’il sort du réfrigérateur. Un endroit frais et à l’abri de la lumière, donc idéal, non? Pas du tout! Le réfrigérateur est beaucoup trop froid, ce qui a des répercussions sur la texture du chocolat (voir ci dessous). Et ce n’est pas bon pour le goût, car les arômes du chocolat sont assez complexes, un peu comme ceux du vin. Ils doivent pouvoir se développer et cela est directement lié à l’endroit où le chocolat est stocké.

Les arômes du chocolat sont complexes. Pexels / Polina Tankilevitch

Le réfrigérateur est trop humide pour le chocolat. Dans le pire des cas, la tablette de chocolat prendra le goût du morceau de fromage ou de la salade un peu périmée voisine. La température a également une influence sur la durée de conservation: correctement stocké, le chocolat se conserve plus longtemps, souvent même plus longtemps que la date limite de consommation.

Ce chocolat a une longue date de consommation Plus la teneur en sucre est élevée, plus le chocolat se conserve longtemps. C’est la raison pour laquelle le chocolat blanc et le chocolat au lait ont généralement une date de consommation plus longue que le chocolat noir amer.

Dépôt blanchâtre sur le chocolat

En règle générale, une tablette de chocolat est bien brillante, à moins d’avoir été mal stockée. Dans ce cas, le chocolat aura un aspect mat et sera recouvert d’un dépôt blanchâtre, ce qui n’est pas très appétissant. Cela est dû à la migration et à la cristallisation du beurre de cacao et du sucre en surface en raison de températures trop froides ou trop chaudes.

Dans la plupart des cas, cela altère également le goût du chocolat. Cette couche blanchâtre n’a cependant aucune incidence sur la santé et ne signifie en aucun cas que la date limite de consommation du chocolat est passée.

Il ne faut toutefois pas non plus stocker le chocolat dans un endroit trop chaud. S’il fond, il se reconstitue par la suite en présentant une structure granuleuse. Il s’agit également de structures cristallines instables: le beurre de cacao vient se déposer à la surface, ce qui fait perdre ses arômes au chocolat.

Bien conserver le chocolat

L’idéal est de stocker le chocolat dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de bien refermer une tablette entamée. La température idéale de conservation du chocolat étant de 15 degrés, il est possible de le stocker à la cave, à condition que celle-ci ne soit pas humide. Il peut y faire frais, mais pas froid. Pour une mise en valeur optimale des arômes du chocolat, l’humidité de l’air ne doit pas être trop élevée, ce qui est souvent le cas dans un réfrigérateur.

Pour savoir si votre chocolat est encore bon, il suffit de regarder son aspect, de le goûter, de le sentir et de suivre votre instinct. Vous saurez quand votre chocolat n’est plus bon.

Que faire avec du «vieux» chocolat?

Si votre chocolat a perdu de ses arômes ou qu’il est revêtu d’un dépôt blanchâtre, vous pouvez l’utiliser en pâtisserie ou pour agrémenter vos desserts et éviter par la même occasion le gaspillage alimentaire. Gâteau au chocolat, muffins, glaçage pour glaces ou gaufres, chocolat chaud… les idées sont sans limite. Vu que l’on ajoute de toute façon du sucre (vanillé) ou des épices aux desserts, cela compense le goût du chocolat qui a perdu de son arôme.

Préparer un chocolat chaud avec des restes de chocolat est une bonne idée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Unsplash / Maddi Bazzocco