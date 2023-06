Comment bien organiser mes vacances ?

Les vacances d’été approchent! Cela fait plusieurs semaines que vous attendez ce moment et il est arrivé: le temps des vacances! Une fois le choix de la destination et du programme bouclé, il reste encore une étape clé: les préparatifs du départ. Avant de partir de chez soi, on s’organise pour passer des vacances en toute sérénité.

Voici quelques conseils pour que vous partiez l’esprit tranquille:

Vérifiez vos documents de voyage

Renseignez-vous bien à l’avance au sujet des documents administratifs requis par le pays dans lequel vous voyagez, mais aussi et surtout sur la validité de ces papiers (carte d’identité, passeport et Visa). Le saviez-vous ? Certains pays, hors U.E., exigent une validité de passeport qui dépasse de 6 mois la date du début du voyage. Pour des informations complètes, rendez-vous sur guichet.lu.

De plus, pensez à confirmer vos billets d’avions et à prendre une assurance annulation. Parce que même en vacances, on a toujours besoin de son assurance. Des garanties essentielles, comme l’assurance bagage et annulation, protégeront tous les membres de votre famille.

Réalisez un check-up de votre santé

Consultez votre médecin traitant 6 semaines avant le départ et faites le point sur les vaccinations (obligatoires pour certains pays), les allergies, les traitements en cours et les médicaments à prévoir. Vous pouvez ainsi constituer votre propre pharmacie de voyage. La demande de la carte européenne d’assurance maladie auprès de la CNS est indispensable pour faciliter les démarches de soin et de santé auprès des organismes étrangers. Il peut être utile de prendre une assurance complémentaire comme l’assistance voyage de Foyer qui, en collaboration avec Europ assistance, vous dépanne en cas de souci partout dans le monde.

Faites un dernier tour de la maison

Débranchez tous les appareils électriques y compris le chauffage

Arrosez les plantes

Pensez à faire garder vos animaux de compagnie

Prévenez vos voisins de votre départ

Vous pouvez demander à la police de faire une ronde. Pour plus de conseils sécurité, vous pouvez lire notre article «Les 9 meilleurs moyens de prévenir les cambriolages».