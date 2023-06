Comment (bien) réagir face à un accident cardiaque?

«Face à une urgence vitale, il faut intervenir! En aidant, on ne peut jamais aggraver la situation. Même si vous cassez une côte à une personne en lui administrant un massage cardiaque trop vigoureux, ce sera toujours moins dangereux pour elle que l’arrêt cardiorespiratoire dont elle est victime», souligne Mathias Zimmer, formateur en premiers secours au Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). Récemment, une chaîne de solidarité a permis de secourir une victime de malaise cardiaque dans le train . Mathias Zimmer nous guide sur les comportements à adopter dans une telle situation.

Etouffement, perte de sang…

Pour le massage, on met une main au-dessous de l’autre au milieu du thorax dénudé et on appuie et relâche à raison de deux compressions par seconde. Les secours peuvent vous aider par téléphone jusqu’à leur arrivée. Avec un défibrillateur, c’est encore plus facile, car il fonctionne de manière quasi automatique. Il analyse quand il faut mettre un choc», dit Mathias Zimmer.