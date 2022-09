Selon un expert: Cinq conseils pour bien utiliser des bougies

Il est possible de commettre pas mal d’erreurs en allumant et en éteignant une bougie. Un expert en bougies nous prodigue ses conseils.

Il est possible de commettre pas mal d’erreurs en allumant et en éteignant une bougie. Getty Images/EyeEm

Comment allumer et éteindre correctement une bougie, de manière à ce qu’elle dure le plus longtemps possible? Où faut-il placer les bougies parfumées et que faire pour qu’elles n’émettent pas de fumée au moment de les éteindre?

Les bougies permettent de créer une atmosphère intime, douce et chaleureuse dans les pièces de vie d’un intérieur. Kudzi Chikumbu, plus connu sous le nom de @SirCandleMan sur TikTok, s’y connaît dans ce domaine et a quelques conseils à nous dévoiler pour faire durer nos bougies au maximum.

Ne pas laisser une bougie se consumer entièrement

Candleman Kudzi le sait bien: il ne faut pas laisser une bougie placée dans un contenant en verre se consumer jusqu’au bout. Il faut arrêter sa combustion à environ six millimètres du bas, même si l’on souhaite en tirer le maximum. Au-delà de ce niveau, le contenant dans lequel elle se trouve commence à chauffer et, de surcroît, la surface sur laquelle il repose aussi, ce qui n’est pas sans danger.

Protéger la bougie du courant d’air

Placer une bougie dans un courant d’air entraîne une combustion irrégulière et génère des dépôts de suie sur le contenant. Unsplash / Rebecca Peterson-Hall

Pour qu’une bougie se consume de la manière la plus régulière possible, elle ne doit en aucun cas se trouver dans un courant d’air. Ce dernier provoque par ailleurs des dépôts de suie sur le contenant de la bougie, ce qui n’est pas non plus très esthétique.

Laisser une bougie brûler suffisamment longtemps

Dans tous les cas, il faut laisser la bougie brûler suffisamment longtemps pour faire fondre toute la cire en surface. Pour la plupart des bougies, il faut compter environ une heure. Sinon, cela fait apparaître des bords de cire inesthétiques, qui ne fondront plus par la suite. Avec le temps, la mèche finira par s’enfoncer dans un tunnel de cire.

Redresser la mèche

Lorsque la bougie ne brûle plus, mais qu’elle est toujours chaude, il faut redresser la mèche afin qu’elle reste au centre de la bougie et ne tombe pas de côté.

Couper la mèche de la bougie

Avant de rallumer une bougie, il est conseillé de couper un peu la mèche. Cela permet d’obtenir une combustion régulière et de dégager moins de fumée. Sans cela, la flamme de la bougie finit par devenir trop grande.

Petite astuce: mélanger les bougies parfumées

Pour porter l’expérience de bougies parfumées à un autre niveau, SirCandleMan conseille la technique du «layering» qui consiste à allumer simultanément plusieurs bougies aux parfums différents. «C’est tout un art», avoue Kudzi Chikumbu tout en suggérant une combinaison possible, constituée de senteurs de terre, associées aux parfums de baies.