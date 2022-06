Football : Comment ça marche déjà, cette Ligue des nations?

La 3e édition de la Ligue des nations de l’UEFA a débuté. Le Luxembourg entre en lice samedi à 18h face à la Lituanie. Récapitulatif d’un format pas toujours simple à appréhender.

AFP

Pour briller en société, il y a de nombreux sujets faciles à aborder dans la vie. Mais si vous voulez vraiment rayonner auprès de vos amis à l'apéro ou en famille, rien n'est plus fort que d'arriver à leur expliquer la plus tout à fait nouvelle «Nations League» de l'UEFA. Car le format, s'il est moyennement apprécié de joueurs éreintés par leur longue saison en club, a permis d'éliminer les fastidieux matches amicaux et de faire se rencontrer des équipes de niveaux à peu près équivalents, quand les parties qualificatives pour l'Euro ou la Coupe du monde ne sont pas au programme.

Les infos de base

La Ligue des nations met aux prises les 55 membres de l'UEFA. En 2022, son calendrier couvre les dates internationales mises en place par la FIFA avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à la fin de l'automne prochain. Les équipes européennes sont divisées en quatre «Ligues». Les nations les plus fortes sont en Ligue A, les moins bonnes en Ligue D. Les Ligues A, B et C sont composées de quatre groupes de quatre équipes chacun (16 en tout par Ligue), alors que la Ligue D est composée d'un groupe de quatre et d'une poule de trois. Chaque équipe joue chaque adversaire à la maison et en déplacement.

Les groupes

Ligue A

Groupe A1: France, Danemark, Croatie, Autriche

Groupe A2: Espagne, Portugal, Suisse, République tchèque

Groupe A3: Italie, Allemagne, Angleterre, Hongrie

Groupe A4: Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de Galles

Ligue B

Groupe B1: Ukraine, Ecosse, République d'Irlande, Arménie

Groupe B2: Islande, Russie*, Israël, Albanie

Groupe B3: Bosnie, Finlande, Roumanie, Monténégro

Groupe B4: Suède, Norvège, Serbie, Slovénie

Ligue C

Groupe C1: Turquie, Luxembourg, Lituanie, Iles Féroé

Groupe C2: Irlande du Nord, Grèce, Kosovo, Chypre

Groupe C3: Slovaquie, Belarus, Azerbaïdjan, Kazakhstan

Groupe C4: Bulgarie, Macédoine du Nord, Géorgie, Gibraltar

Ligue D

Groupe D1: Liechtenstein, Moldavie, Andorre, Lettonie

Groupe D2: Malte, Estonie, St-Marin

*La Russie, en raison des sanctions contre le pays à la suite de la guerre en Ukraine, ne jouera pas. Elle terminera automatiquement dernière de sa poule (B2), ainsi que 16e parmi les formations de la Ligue B.

Calendrier des matches

Journées 1 et 2: du 1er au 8 juin 2022

Journées 3 et 4: du 9 au 14 juin 2022

Journées 5 et 6: du 22 au 27 septembre 2022

L'année prochaine, ce sont les qualifications en vue de l'Euro 2024 qui seront à l'honneur et seules les sélections tirées au sort dans un groupe de cinq équipes joueront des parties amicales. La phase finale de la Ligue des nations, qui regroupera les gagnants de chaque poule de Ligue A, se jouera en juin 2023. Les demi-finales auront lieu les 14 et 15 juin, tandis que la finale se disputera le 18.

La Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles, soit toutes les équipes du Groupe A4, sont candidats à l'organisation de ce tour final. Le vainqueur de cette poule a de grandes chances d'organiser ce mini-tournoi. Les quatre gagnants de groupe seront reversés dans des groupes de cinq équipes lors du tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024.

À savoir

- Le tenant du titre de la Ligue des nations est l'équipe de France. Les Bleus avaient battu l'Espagne 2-1 lors de la finale de l'édition 2020-2021, sur des buts de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Le vainqueur de la première édition, en 2019, était le Portugal. La Suisse avait terminé quatrième de ce tour final.

- Les vainqueurs de chaque groupe des Ligues B, C et D sont promus dans la Ligue supérieure. Les derniers de chaque poule des Ligues A et B sont directement relégués. Les derniers de la Ligue C jouent un barrage pour désigner l'équipe reversée en Ligue D.

Ligue des nations et Euro 2024

La Ligue des nations peut généralement «sauver» des sélections qui ont échoué lors des qualifications au grand événement suivant. Mais l'UEFA n'a pas encore confirmé le processus pour l'Euro 2024. Les choses seront mises au clair le mois prochain.

Pour le championnat d'Europe en Allemagne, on s'attend à ce qu'il y ait 10 groupes différents et que les deux premiers de chaque poule aient automatiquement leur ticket, en plus de l'organisateur allemand. Les trois places restantes devraient être offertes après des barrages aux sélections les mieux classées mais non qualifiées au sein des Ligues A, B et C de la Ligue des nations.

Combien ça rapporte?

Chaque équipe est assurée d'encaisser les sommes suivantes:

- Ligue A: environ 2,1 millions d'euros

- Ligue B: environ 1,3 million

- Ligue C: environ 900 000 euros

- Ligue D: environ 680 000

Les vainqueurs de groupe voient cette somme doubler. Les finalistes de la Ligue A ont également droit à un prize-money spécial pour leur participation à la phase finale. En 2019, les champions portugais avaient touché un chèque de plus de 9,7 millions d'euros.

La prochaine

Les prochains calendriers internationaux n'ont pas encore été arrêtés par la FIFA, mais on s'attend à ce que l'édition suivante de la Ligue des nations ait lieu entre septembre et novembre 2024, avec des finales en juin 2025. Selon certaines indiscrétions, le Brésil, l'Argentine et peut-être d'autres sélections sud-américaines devraient aussi être de la partie, faisant ainsi exploser les revenus de cette compétition.