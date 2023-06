ING : Comment ça marche, le chèque-service?

Tous les parents le savent, concilier de manière harmonieuse vie privée et vie professionnelle constitue une gageure lorsque les deux conjoints travaillent. Impossible d’y parvenir sans trouver des solutions pour faire garder ses jeunes enfants. Et cela a un coût. Pour soutenir les familles, l’État luxembourgeois a mis en place le chèque-service accueil: une aide financière sous la forme d’un paiement en nature des gardes d’enfants et de certaines activités extrascolaires. Explications.