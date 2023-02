Méditerranée : Comment ces sept baleines mortes ont-elles pu arriver jusqu'à Chypre?

Sept baleines ont été découvertes mortes sur la côte ouest de Chypre, ont annoncé samedi les autorités, qui tentent de comprendre comment ces cétacés ont pu arriver dans les eaux de l'est de la Méditerranée et s'échouer sur l'île. C'est la première fois qu'un groupe aussi important de baleines est retrouvé échoué sur les côtes de Chypre, dans une région où ces cétacés sont parfois signalés mais où leur présence n'est pas habituelle.

Ces baleines appartiennent à l'espèce Ziphius cavirostris, connue sous le nom de baleine à bec de Cuvier ou baleine à bec d'oie. Elles ont été découvertes sur plusieurs plages entre les localités de Polis et de Pachyammos, dans la région de Paphos. Selon le département des Pêches et de la Recherche maritime, quatre baleines ont été retrouvées jeudi, dont l'une est morte tandis que les trois autres ont pu regagner la mer.

Des incidents semblables récemment

Puis vendredi, six baleines mortes se sont échouées dans la même région, sans que l'on sache si parmi elles se trouvaient les trois qui avaient été sauvées la veille. Une autopsie a été pratiquée «pour établir les causes de la mort après que six baleines mortes se sont échouées sur la côte au nord de Paphos», a expliqué un responsable du département des Pêches, Ioannis Ioannou, à l'agence Cyprus News Agency.