Course à pied: Comment cette femme a-t-elle pu parcourir 435 km en deux jours?

Sur la ligne de départ du Sri Chinmoy Festival, Camille Herron aurait pu se fixer un objectif. Comme un phare pour l’orienter durant les 48 heures de course qui l’attendaient. L’Américaine aurait pu lorgner sur la barre aussi symbolique que gargantuesque des 400 km. Elle aurait pu, aussi, tout miser sur l’attente de la marque record de 411 km établie par la Britannique Joasia Zakrzewski.

Sauf que… «Se fixer un kilométrage, c’est se fixer une limite. Et pour s’envoler vers un record du monde, il faut s’affranchir des limites.» Ce sont ses mots, sa doctrine. Un avant-goût de la psychologie Camille Herron. Celle qui lui a permis de devenir la première femme à parcourir 435 km dans un laps de temps de deux jours. Autour d’une piste d’athlétisme! Pour le média spécialisé I run far, elle est revenue sur le caractère très particulier d’une performance comme celle-ci. Morceaux choisis.

«En ultra, les femmes vieillissent comme le bon vin»

Dans toute l’histoire répertoriée des courses de 48 heures, seuls deux hommes ont surpassé la marque établie par l’Américaine. «Je pense que les femmes peuvent être vraiment douées pour tenir un rythme approprié, ne pas se montrer trop agressives. Il y a sans doute quelque chose de particulier chez nous, dans le rapport entre l’œstrogène et l’endurance. Ou alors autour de l’instinct maternel, qui nous permettrait d’endurer plus, de traverser la douleur. Cela peut se transposer à la course de très longue distance, lorsqu’on atteint des niveaux extrêmes de fatigue et de douleur. J’aime dire qu’en ultra, les femmes vieillissent comme le bon vin.»

La méditation pour recharger ses batteries

Au cours de son exploit, Camille Herron s’est arrêtée à 14 reprises. Ce qui ne l’a pas empêchée de tenir un rythme moyen de 9,07 km/h. Ce n’est pas l’existence de ces pauses qui interpellent, mais leur contenu. «Je profitais de la plupart de ces périodes pour m’allonger et méditer. Généralement, les coureurs qui s’adonnent à ce genre de course finissent par voir apparaître des hallucinations. Je sais que le sommeil ou la méditation sont de puissants outils pour éviter d’en arriver là. C’est ce qui m’a aidée par rapport aux autres. En six à huit minutes, mes batteries ont le temps de se recharger et je suis prête à repartir.»

Le regard des autres

On ne traverse pas une épreuve comme celle-ci dans un état d’esprit stable. Au cours de la première journée, celle qui détient également les records du 50 miles, du 100 miles et des 24 heures a même songé à jeter l’éponge. Le pire à ce moment-là? Le regard des autres concurrents. «Je ne sais pas vraiment quand ça a commencé, mais j’ai fini par atteindre le point où mon système s’est retrouvé surchargé. J’ai beaucoup vomi. En général, ça aide à aller mieux. En l’occurrence, je me sentais mal, parce que certains coureurs parlaient de la façon dont ils m’avaient vu vomir encore et encore.»

De l’eau, des gels… des bières et des tacos

Elle a beau être suivie par une nutritionniste, Camille Herron n’est pas réputée pour tenir la diète la plus saine du monde de la course à pied. L’évocation de son plan d’alimentation pour ses deux jours d’endurance n’est ainsi qu’une demi-surprise. «Je pensais pouvoir m’en sortir comme lors de mes courses de 24 heures: avec de l’eau, des gels, des boissons isotoniques, éventuellement des fruits, des pommes de terre et des sodas. Et de temps en temps une bière ou un taco.»

Sauf que l’intense chaleur australienne a modifié la donne, ses sensations et son menu. «Après 18 heures, mon corps ne répondait plus. J’ai compris que ça ne servait à rien de forcer mon corps à ingérer de la nourriture. J’ai tourné uniquement à l’eau et à la boisson de sport jusqu’à ce que ça tourne.»

Une fusée vers la Lune

Certains athlètes l’appellent le flow, d’autres la zone. Son périple a mené l’Américaine à travers cet transcendantale qui vous fait sentir comme hors de votre corps. «C’était ça, j’avais l’impression que ma tête flottait au-dessus de mon corps, comme si je me retirais de moi-même. C’est une expérience incroyable. Je suis arrivée à un stade où j’étais libérée de la douleur. En fait, je m’imaginais dans une fusée en direction de la Lune.»