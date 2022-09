Rentrée au Luxembourg: Comment combattre le harcèlement dans nos écoles?

Le mode opératoire est devenu commun. Recevoir insultes et menaces de la part d’un camarade, suite à une photo embarrassante publiée sur Internet fait aujourd’hui partie du quotidien des adolescents. «Le cyberharcèlement fonctionne comme la caisse de résonance du harcèlement, en donnant aux agressions une puissance virtuelle incontrôlable», éclaire Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’Université de Mons.

Comment combattre le phénomène dans les écoles? «En proposant des espaces de paroles régulés qui stimulent l’empathie au sein de la classe, mais aussi des sanctions». Comme le rappelle Bee Secure, «les enfants et jeunes ont des droits». «Parler des menaces avec une personne de confiance» est le premier pas à franchir. Il vaut mieux éviter de répondre à l’agresseur et le signaler auprès du réseau social, voire le bloquer. S'il continue, il faut changer d’adresse mail, de numéro, etc. Dans le pire des cas, une plainte n’est pas à négliger.