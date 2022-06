Emploi au Luxembourg : Comment combler le «déséquilibre» du marché du travail?

«Afin de combler ce déséquilibre, il faut notamment permettre aux 6 500 chômeurs qui sont inscrits à l'Adem depuis plus de 12 mois de se former», explique la directrice de l'Agence. En 2021, près de 5 000 demandeurs d'emploi ont participé aux formations organisées par, ou avec l'Adem et 7 000 bons de réduction pour les cours pour adultes ont également été émis. «Il s'agit pour ces chômeurs longue durée, pour lesquels il n'existe pas de profil type, d'obtenir ce petit plus qui leur permet de rester employable», note Isabelle Schlesser. La directrice rappelle toutefois que, parmi le top 10 des métiers recherchés au Luxembourg, certains ne requièrent pas de qualification particulière (exemple: horeca et secteur de la construction). «Encore faut-il que cela colle au niveau des compétences et de la capacité physique», admet-elle.