Six conseils à suivre: Comment démarrer chaque journée de la meilleure des manières?

LUXEMBOURG/MONDE – Bien commencer la journée est, en fait, assez simple. Il suffit de mettre en pratique ces six conseils et d’en profiter toute la journée.

Illustration/Pexels

Que vous soyez du matin ou du soir, la façon de démarrer la journée a souvent une influence sur votre état d’esprit et ce, jusqu’au soir. Mais pour se lever du bon pied, il n’est pas nécessaire d’avoir une routine matinale bien compliquée. Très efficaces, ces six petites habitudes peuvent faire une vraie différence et vous permettre d’aborder la journée du bon côté.

Gratitude et réjouissance

L’exercice de gratitude, selon lequel on repense, le soir, à trois choses de la journée écoulée pour lesquelles on éprouve de la gratitude, est bien connu. Mais cet exercice peut tout aussi bien être pratiqué le matin pour démarrer la journée du bon pied. Pour ce faire, vous pouvez focaliser votre esprit sur ces trois choses ou les mettre par écrit. Vous démarrerez ainsi la journée avec une attitude positive, ce qui la rendra souvent plus légère. Vous pouvez aussi penser à quelque chose de réjouissant pour vous, comme un déjeuner avec une amie, une promenade en solitaire ou au nouvel épisode de votre série préférée.

Si rien de réjouissant ne vous vient à l’esprit, imaginez quelque chose. Il ne faut pas forcément que ce soit quelque chose de grandiose: la perspective de déguster votre pâtisserie préférée, un coup de fil à quelqu’un de proche ou un bain relaxant en fin de journée peut aussi booster votre humeur.

Rire tels des enfants

Prenez exemple sur les enfants, qui rient jusqu’à 400 fois par jour, contre environ douze fois pour un adulte. Il est en effet prouvé que le rire est bénéfique pour l’organisme qui libère des hormones du bonheur comme l’ocytocine, la sérotonine et les endorphines. En outre, le rire peut réduire l’anxiété, faire baisser la tension artérielle, agir comme un analgésique naturel, stimuler la créativité et même brûler des calories.

D’ailleurs, votre organisme ne sait pas si vous trouvez vraiment quelque chose drôle ou si vous riez juste pour rire. Vous pouvez donc prendre l’habitude de vous faire des sourires à vous-mêmes dans le miroir, même et surtout quand vous n’êtes pas d’humeur à rire.

Les enfants rient jusqu’à 400 fois par jour. Nous devrions en prendre de la graine, car le rire libère des hormones du bonheur. Pexels/Alex Green

Respirer en pleine conscience

Avant que la journée ne batte son plein, prenez le temps de prendre quelques respirations profondes. Nous avons souvent tendance à respirer de manière superficielle au cours de la journée. Faire quelques inspirations et expirations profondes le matin fournit une bouffée d’oxygène à l’organisme, ce qui a des répercussions positives sur la tension artérielle et sur le cœur. La respiration profonde contribue par ailleurs à réduire le stress. Prendre l’habitude de faire quelques exercices de respiration profonde dès le lever du jour vous rappellera plus volontiers de prendre le temps de bien respirer tout au long de la journée.

Danser pour être heureux

Pas envie de faire une séance de sport au sortir du lit? Pas de souci! Dansez et chantez simplement sur votre musique préférée sous la douche, pendant que vous vous habillez ou vous brossez les dents ou même en chemin pour le travail. Le fait de bouger et de chanter réveille l’organisme et met de bonne humeur.

Chanter et danser au petit matin permet de mettre en route l’organisme et met de bonne humeur. Pexels/Ron Lach

De l’air frais

Passer du temps dans la nature a des effets positifs sur le bien-être général: cela permet d’apaiser l’anxiété et de diminuer le stress. Par ailleurs, les couleurs et les sons éveillent nos sens. L’immensité de la nature peut également nous rappeler qu’il existe des choses bien plus importantes et que nous ne devons pas toujours prendre les choses autant à cœur ou avec gravité. Délaisser son téléphone portable et ses écouteurs pour prendre l’air vous reconnecte à la terre et vous revigore pour la journée. Il est également possible de faire quelques respirations profondes sur le balcon, dans le jardin ou devant une fenêtre ouverte.

Des tenues colorées pour la bonne humeur

Vous êtes du genre à porter des couleurs ternes, voire à vous habiller en noir? Pourquoi ne pas mettre un peu plus de couleur dans votre garde-robe? Les vêtements colorés mettent de bonne humeur, surtout au printemps. Pas besoin, pour autant, de revoir l’intégralité de votre garde-robe: un simple foulard de couleur, des boucles d’oreilles vives ou un serre-tête flashy suffisent pour apporter une touche de couleur à une tenue.