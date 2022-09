Espace : Comment dévier un astéroïde en cas de menace pour la Terre?

Impact cinétique

La technique dite à impact cinétique est celle expérimentée par la Nasa lundi. Elle consiste à percuter un astéroïde avec un vaisseau, afin de le "pousser" légèrement, et ainsi dévier sa trajectoire. Un peu comme si l'on jouait au billard dans l'espace.

Ce premier test permettra de comprendre comment réagit l'astéroïde, et donc de mieux calculer la force requise à l'avenir. La taille du vaisseau utilisé dépendra de celle de l'astéroïde menaçant d'entrer en collision avec la Terre. Il est par ailleurs possible que plusieurs vaisseaux soient requis, selon Lindley Johnson.

Tracteur gravitationnel

La méthode dite du tracteur gravitationnel consiste à faire voler un ou plusieurs vaisseaux à proximité de l'astéroïde visé, afin de modifier lentement sa trajectoire par l'attraction gravitationnelle générée. «Une telle technique prendrait plus longtemps à mettre en oeuvre», a averti Lindley Johnson, et implique donc que la cible soit détectée des années, voire des décennies avant une collision potentielle.

De plus, ce procédé serait bien moins efficace sur de gros objets, par exemple des astéroïdes de plus de 500 mètres de diamètre. Pour remédier à ce problème, des ingénieurs de la Nasa ont proposé en 2017 que le vaisseau utilisé creuse l'astéroïde afin d'en récupérer de la matière, et accroître ainsi son effet grâce à cette masse additionnelle.