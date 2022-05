Au Luxembourg: Comment donner goût aux statistiques pour les plus jeunes?

Théorie et pratique

Écriture, tournage, montage… Après la théorie, place à la pratique. Quelques minutes pour imaginer un scénario et prendre en main le matériel, et c’est parti. Les deux groupes optent pour l'exercice du reportage de télévision. Avec enthousiasme, ils se sont mis dans la peau de reporters. Une expérience amusante mais surtout concluante, qui devrait leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté. Ils sauront le 3 juin s'ils remportent la phase européenne.

«J'ai proposé à mes élèves d'y participer dans le cadre du cours Statistiques et Probabilités», explique Paul Kohnen, professeur de Sciences économiques et sociales au Lycée classique d'Echternach et tuteur d'une équipe. Pour se qualifier, les élèves ont dû remplir un questionnaire et réaliser une photo et un texte explicatif, toujours liés aux statistiques.