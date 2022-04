Pour le printemps : Comment donner un coup de neuf à vos meubles?

Rafraîchir une vieille commode ou une armoire,cela vous permet de la refaire à votre goût. Petite intro pour se lancer dans la customisation de meubles.

Retaper plutôt que d’acheter du neuf est un réflexe dans l’air du temps. Dans les vide-greniers, soyez à l’affût de jolis détails, comme une gravure sur les portes, de belles poignées ou un plateau en marbre. Après, retroussez vos manches. Ce n’est pas difficile, mais cela exige du temps et d’être soigneux pour réaliser chaque étape. Avant de commencer, réfléchissez au style à donner au meuble. Classique en blanc, plutôt shabby chic avec une peinture à l’effet vieilli, ou moderne? Le plus dur est de choisir la couleur. Entre teintes vives et joyeuses ou assourdies et élégantes, le look du meuble changera totalement!