Au Luxembourg: Comment économiser 25% de carburant en conduisant?

Arrêtez et démarrez en douceur. Levez le pied le plus tôt possible avant l’arrêt et restez dans votre rapport. Éteignez le moteur à chaque arrêt, même bref. N’appuyez pas sur l’accélérateur en démarrant. Ne laissez pas tourner le moteur avant de partir, attachez d’abord votre ceinture et ajustez votre position.