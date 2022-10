Automobile: Comment économiser du carburant et de l’électricité 

Quelques astuces permettront de réduire sa consommation de carburant et d’électricité. Getty Images/iStockphoto

Éviter de surcharger le véhicule

Isaac Newton savait déjà que la force était le produit de la masse par l’accélération. Ce dernier serait sans doute d’autant plus étonné s’il voyait le nombre de coffres de voitures pleins à craquer, au vu des prix actuels du carburant. Car les kilos en trop ont un prix: en principe, la consommation moyenne aux 100 kilomètres augmente de 0,3 à 0,5 litre pour 100 kilos supplémentaires. Alors, on vide le coffre!

Volodymyr - stock.adobe.com

Vitesse élevée – consommation élevée

Plus la vitesse augmente, plus la traînée augmente – et donc la consommation. Notre conseil: levez le pied de l’accélérateur – et même complètement si le véhicule dispose d’un régulateur de vitesse. Il en va de même pour les véhicules électriques: les vitesses élevées de plus de 100 km/h augmentent nettement la consommation énergétique.

methaphum - stock.adobe.com

Se mettre en mode navigation

Les véhicules électriques modernes sont pourvus de systèmes de récupération et de fonctions de navigation, qu’il convient d’utiliser de manière ciblée. Il est ainsi possible de recharger la batterie, en particulier dans les descentes ou dans le trafic stop-and-go.

Audi

Préchauffage à la station de recharge

Le chauffage et la climatisation sont de gros consommateurs d’énergie, prélevée sur la batterie de propulsion. Il est donc conseillé de mettre en route le chauffage ou la climatisation avant de démarrer, pendant que la voiture est en train de recharger, ce qui permet de ne pas trop réduire son autonomie.

Shutterstock

Beaucoup de tourbillons et de vent

Pour être aussi aérodynamiques que possible à la sortie de la chaîne de production, les constructeurs automobiles investissent des millions d'euros et d’heures de travail pour obtenir un coefficient de traînée le plus bas possible. Car plus ce dernier est faible, moins la consommation de carburant sera élevée. Les décapotables, les toits ouvrants et les coffres de toit sont donc contre-productifs.

Daimler AG

Garder la tête froide à tout prix

Jusqu’à une vitesse de 45 km/h, la consommation de carburant est moins élevée en roulant les fenêtres baissées qu’en mettant en route la climatisation. En revanche, à des vitesses plus élevées, la résistance à l’air supplémentaire domine. Quand on roule paisiblement, ouvrir une vitre latérale est donc la solution de refroidissement la plus avantageuse, tandis qu’en roulant à vive allure, il est préférable de mettre en route la climatisation.

Auto-medienportal.net

L’entretien du véhicule

C’est un fait: un véhicule entretenu selon le carnet d’entretien du constructeur évitera non seulement de tomber en panne, mais consommera également moins de carburant. En effet, une vieille huile détériore les propriétés lubrifiantes et donc l’efficacité du moteur.

Auto-medienportal.net

Plus d’air = plus de kilomètres

Non seulement, une pression trop faible des pneus entraîne leur usure précoce, mais la résistance au roulement plus importante fait que le véhicule sera également plus gourmand à la pompe. C’est pourquoi il faut vérifier régulièrement la pression des pneus et les gonfler jusqu’à 0,5 bar de plus qu’indiqué.

Auto-medienpotral.net

Les options coûtent cher

Les appareils électriques tels que l’autoradio, le GPS, les appareils de commande ainsi que le chauffage nécessitent de l’énergie; c’est pourquoi il ne faut les utiliser que de manière ciblée. Mais attention: il ne faut jamais économiser sur l’éclairage, les essuie-glaces ou le chauffage des vitres, et donc sur la sécurité.

Auto-Medienportal.net

Éviter les courtes distances

Quand le moteur est froid, il consomme un maximum d’énergie. Par conséquent, ce sont surtout les courts trajets qui vident le réservoir plus vite. Pour se rendre à la boulangerie, il est donc préférable d’opter pour le vélo ou la marche à pied.

upixa - stock.adobe.com

Anticiper

Anticiper est le meilleur moyen de consommer moins. Il est conseillé d’utiliser l’élan du véhicule pour le laisser rouler jusqu’au croisement, au feu de signalisation ou autre obstacle. Un système Start-Stop automatique et un mode Eco sont également très utiles.

m.mphoto - stock.adobe.com

Prendre soin de la batterie

Mieux vaut éviter de faire l’appoint de la batterie trop souvent lorsque l'état de charge est encore élevé, car cela affaiblit ses performances. La charge à faible puissance a un effet positif sur la durée de vie de la batterie.