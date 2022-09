Problème d’automne: Comment éloigner les araignées de la maison?

Dès qu’arrive l’automne, les araignées ont tendance à vouloir élire domicile dans nos foyers. imago images/imagebroker

Dès qu’il commence à faire un peu plus froid dehors, les araignées, qui se sont gavées d’insectes tout l’été, veulent rentrer dans nos logements bien chauds. Et cela représente un véritable problème pour un grand nombre de personnes. D’après un sondage réalisé par l’institut de sondage allemand Emnid, 20% d’hommes et 59% de femmes ont en effet peur de ces petites bêtes à huit pattes.

5 à 10% des gens sont arachnophobes, c’est-à-dire qu’ils ont une phobie des araignées. Le fait que des espèces plus grandes, comme l’araignée Nosferatu, se multiplient chez nous grâce à un climat de plus en plus chaud, rend la situation encore plus pénible pour ces personnes.

Il n’y a pas que pour des raisons éthiques et morales qu’il ne faut pas tuer les araignées, mais aussi parce qu’elles sont très utiles. En effet, elles s’alimentent de moustiques, de doryphores et de mites. Une épeire diadème est, par exemple, capable de manger jusqu’à deux kilos d’insectes indésirables par an.

Une fois que l’araignée est à l’intérieur de la maison, il est préférable de la sortir en utilisant un verre et un morceau de papier. Nous allons vous montrer sept autres méthodes pour garder les araignées à distance.

L’huile essentielle de menthe

L’huile essentielle de menthe est un moyen simple et efficace pour éloigner et garder à distance les araignées. Mais attention, cette solution n’est pas adaptée en présence d’animaux domestiques dans la maison. PantherMedia / Juan carlos Tardio

Selon une étude, la menthe fait partie des odeurs que les araignées fuient comme la peste. Pour la petite anecdote: les araignées sentent par les pattes. Ainsi, dès qu’elles passent sur une surface imbibée d’huile essentielle de menthe, elles s’éloignent immédiatement de cette zone. Il suffit par conséquent de mélanger quelques gouttes d’huile essentielle de menthe à de l’eau et de vaporiser la solution à des endroits stratégiques (cadres de fenêtres et de portes, recoins où s’accumule la poussière). Attention: l’huile essentielle de menthe est toxique pour les animaux domestiques et ne doit donc pas être utilisée en leur présence.

Le vinaigre

Les araignées sont très sensibles à l’odeur du vinaigre. Composée à 50% de vinaigre et à 50% d’eau, cette solution est d’autant plus simple à réaliser que nous avons presque tous du vinaigre dans nos placards. En plus, elle n’est pas toxique pour les animaux domestiques. Le seul inconvénient est son odeur.

Les châtaignes

Une étude a révélé que les châtaignes avaient le même effet que la menthe sur les araignées, qui en détestent l’odeur. IMAGO/YAY Images

Étonnamment, les châtaignes figurent également parmi les remèdes naturels contre les araignées révélés par l’étude. Cela est sans doute dû à un huile inodore pour l’homme que dégagent les châtaignes. Pour faire fuir les araignées, il suffit de placer quelques châtaignes sur le rebord de la fenêtre et de les écraser légèrement. La durée d’efficacité de cette méthode serait de quatre semaines.

Blocage des accès

Les araignées entrent dans la maison par les fenêtres ouvertes ou passent par des cadres de portes et de fenêtres non étanches. Il existe diverses moyens pour calfeutrer ces points d’entrée potentiels. Le mieux est de demander conseil dans un magasin de bricolage. Pour les fenêtres, il est possible d’installer une moustiquaire dont il existe des modèles à monter soi-même.

Les agrumes

L’une des options consiste à vaporiser un mélange d’eau et de jus de citron ou de frotter les cadres de portes et de fenêtres avec des écorces d’oranges ou de citrons. images/Cavan Images

Les araignées ne détestent pas que la menthe, mais aussi les agrumes en tous genres. Disposer des bougies parfumées au citron dans la maison (celles-ci éloigneront en même temps les moustiques) ou préparer un mélange d’eau et de jus de citron que l’on viendra vaporiser aux endroits stratégiques peut, par conséquent, s’avérer très utile. Des écorces d’oranges placées au niveau des cadres de fenêtres peuvent également faire l’affaire.

Pourquoi craignons-nous les araignées? Il existe plusieurs théories pour expliquer le fait que la phobie des araignées soit aussi largement répandue. Il pourrait y avoir des raisons évolutionnaires, car nos ancêtres ont eu à faire face à de dangereuses espèces d’araignées. Certains chercheurs émettent également la théorie que l’arachnophobie est liée au mode de déplacement des araignées: elles sont en effet rapides, silencieuses et quelque peu effrayantes en raison de leurs nombreuses pattes. La peur serait donc liée au fait qu’elles soient capables de grimper sur nous «sans se faire remarquer». La troisième théorie, défendue par les psychologues, consiste à dire que notre peur des araignées vient tout simplement de notre éducation. À travers le comportement de ses parents, l’enfant associe l’araignée à quelque chose d’épouvantable. Cela perdure jusqu’à l’âge adulte et peut, dans le pire des cas, se transformer en phobie.

Éteindre la lumière

Les araignées ne sont, certes, pas attirées directement par la lumière, mais une grande partie de leurs proies le sont. Par conséquent, les petites bêtes à huit pattes ont tendance à se trouver là où il y a de la lumière. Pour éviter leur présence dans ces endroits, il est conseillé d’éteindre l’éclairage dans le jardin ou sur le balcon.

Faire le ménage

Pour éviter que les araignées n’élisent domicile chez vous, il faut déjà commencer par bien nettoyer son intérieur, sachant que les arachnides adorent les recoins sombres et poussiéreux. Unsplash / Josue Michel

Les araignées aiment tisser leurs toiles dans des coins sombres et poussiéreux, mais sont aussi friandes de toutes sortes d’insectes qui se nourrissent de restes de nourriture ou de miettes. Un nettoyage en profondeur de l’intérieur de la maison empêchera par conséquent aux araignées de s’y sentir bien et d’y trouver refuge.