Énergie : Comment est produite l'électricité consommée au Luxembourg?

Mais comment est produite cette énergie? Les énergies renouvelables produites au Luxembourg couvrent 15,2% de la consommation nationale, les non renouvelables, 3,3%. En 2021, le solaire a eu nettement plus le vent en poupe que l'éolien, avec une hausse record de 90 MW pour atteindre 277 MW, affirme l'ILR. L'éolien a, lui, baissé de 10%, en raison d'un manque de vent et d'éoliennes mises à l'arrêt en attendant d'être remplacées.