Santé au Luxembourg: Comment éviter de grignoter au bureau? Voici nos conseils

Pendant la journée de travail, les tentations au grignotage sont parfois fortes. Surtout en télétravail, selon la diététicienne Sofia Rodrigues Fialho: «Quand nous travaillons au bureau, nous nous sentons observés, car souvent nous partageons un espace commun. Cela peut conditionner nos choix et notre comportement alimentaire». Pour lutter contre ce phénomène, «le premier pas est de sélectionner les aliments qui entrent à la maison et au bureau», dit la spécialiste, qui appelle à éviter «les sucreries industrielles et les apéritifs salés».

«La demande des consommateurs a évolué»

La gestion des repas est capitale pour lutter contre le grignotage. «Mieux vaut bien manger pendant les repas. Il est tout à fait possible de manger sans se restreindre», reprend le coach. «Mieux gérer l’appétit évite les fringales», dit Sofia Rodrigues Fialho. Elle conseille de «planifier un minimum les repas de la semaine, la collation matinale et le goûter compris». Autre conseil: «Boire une quantité d’eau suffisante tout au long de la journée est indispensable contre les fringales».

L’entreprise Fika, présente au Luxembourg depuis un an, propose des collations «saines et bios». «Nous voulons faire barrage à la malbouffe et arrêter le sucre, pour favoriser le bien-être», explique son cofondateur Florian Étienne. Les produits sont des fruits séchés, des barres, ou encore des biscuits plus sains que les habituelles confiseries. «Cela répond à une demande tant des entreprises que des salariés», dit le professionnel. Dallmayr, distributeur de boissons et autres snacks, a constaté que «la demande des consommateurs a évolué vers des produits responsables ces dernières années, la tendance vers des produits sains et/ou bios est réelle», même si les produits classiques «restent incontournables». L’entreprise constate d’ailleurs «parfois une différence entre les souhaits des clients et les consommations réelles».