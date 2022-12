Repas de fête: Comment éviter la nausée après un copieux repas?

À Noël, on mange beaucoup et ignorons consciemment la sensation de satiété. Jusqu’à ce que nous atteignions le point où notre corps nous le fait comprendre sans ménagement. Comment éviter la nausée? Avec nos cinq conseils:

Du yoga

Pour ce faire, commencez par vous agenouiller sur le sol avec les genoux à largeur de hanches et placez vos mains devant vous. Rapprochez les gros orteils et posez ensuite les fesses sur les talons et penchez-vous en avant de manière que le front touche le sol et que le ventre touche les cuisses. Restez quelques minutes dans cette pose en inspirant et en expirant profondément.