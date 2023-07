Canicule au Luxembourg: Comment éviter la surchauffe dans les voitures?

Pour limiter les effets néfastes du soleil et de la chaleur, Frank Maas conseille d'éviter le stationnement en plein soleil et de privilégier garages couverts et parkings souterrains. «Il existe aussi des bâches spéciales pour le pavillon du véhicule et les vitres, qui permettent d'abaisser la température intérieure d'une dizaine de degrés. Certains films solaires, autorisés sur les vitres arrière, sont également assez efficaces. Avoir une voiture équipée de vitres teintées devient de plus en plus appréciable», ajoute-t-il.