La prudence est particulièrement importante en été, lorsque les cambriolages sont très nombreux. Pour les victimes, un cambriolage s'accompagne souvent d'un sentiment d'insécurité et vous ne vous sentez plus en sécurité chez vous.Un système d'alarme permet aux personnes concernées de se sentir à nouveau en sécurité. SecuriTec propose des systèmes d'alarme et de surveillance à des fins de prévention.

«Nous réalisons des études, évaluons les risques et les points faibles d'un bâtiment et proposons des solutions individuelles. Après un devis gratuit et un accord avec le client, nous installons ensuite les appareils et les systèmes. Nous accompagnons et soutenons dans la sécurisation des logements. Notre service technique d'urgence est disponible 24h/24. La satisfaction du client et sa protection sont très importantes pour nous !»

Quelques conseils lorsque vous planifiez des vacances.

Demandez à vos voisins ou amis de vider régulièrement votre boîte aux lettres, de surveiller votre maison, vous donnerez ainsi l'impression que quelqu'un est à là. Les systèmes de protection contre les effractions et les détecteurs de fumée sont parfaitement combinables. Beaucoup de gens ferment complètement leurs stores pour créer un blocage pour les cambrioleurs. Ce n'est pas utile, car les jalousies sont faciles à ouvrir, de plus elles donnent l'impression que personne est à la maison. Une surveillance de l'enveloppe extérieure sert à sécuriser les fenêtres et portes. Une effraction dure général entre 5 à 10 minutes, les malfaiteurs ne s'arrêtent en outre pas aux animaux domestiques.

Nous proposons également des solutions adaptées aux animaux ainsi que des solutions individuelles dans le domaine de l'agriculture. Des systèmes d'alarme et de surveillance pour les fermes, afin de protéger les animaux et les machines. Avec nos systèmes de clés intelligents, vous avez une vue d'ensemble et un contrôle total sur l'ensemble du système de fermeture. Vous pouvez déterminer vous-même qui a accès et quand, en créant et en gérant des profils horaires individuels. Les clés numériques sont configurées selon vos besoins. Idéal pour les voisins, le personnel auxiliaire, les membres de la famille, etc. Les systèmes biométriques et les lecteurs pour ouvrir les portes permettent une procédure plus intuitive que la mémorisation de mots de passe ou le port de cartes-clés ou de transpondeurs.