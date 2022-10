Prévention au Luxembourg: Comment éviter que les jeunes deviennent accros au cannabis?

Elena Bienfait et Paulette Lenert veulent mettre le paquet sur l'information. Editpress

«Informer, informer, informer». Tel est le leitmotiv d’Elena Bienfait, directrice du Centre national de prévention des addictions (Cnapa), et surtout la clé de la prévention concernant l’usage du cannabis récréatif, en voie de réglementation. «Il s’agit d’informer, mais vraiment à grande échelle», reprend-elle, «les communes, les entreprises, les parents et surtout les jeunes eux-mêmes».

Alors que le projet de loi concernant la régularisation du cannabis récréatif «a été déposé», mais que «la timeline sur l’entrée en vigueur de la loi reste difficile à prévoir», rappelle Paulette Lenert, ministre de la Santé, «nous pratiquons l’anticipation, en ce sens que nous renforçons les campagnes de prévention». Car, avise la ministre, «une population informée est mieux préparée pour éviter des addictions et évaluer les risques». En outre, «plus on parle de ce sujet, et plus cela permet d’ôter les tabous liés au cannabis», ajoute Elena Bienfait.

«Le meilleur vecteur est la commune»

Telle est donc, depuis 1995, la mission du Cnapa, en plus de la promotion à la santé. «À ce titre, le meilleur vecteur est la commune», affirme la directrice de l’institution située à Hostert. «Nous nous associons aux communes pour élaborer un plan de prévention. La première intervention s’est déroulée lundi à Strassen, et des rendez-vous sont déjà prévus dans d’autres communes. Là, c’est vraiment de l’information grand public, que nous appelons «cannabiskoffer on tour»», appuie-t-elle. Ainsi, des consultants spécialisés dans la prévention des addictions peuvent répondre à toutes les questions et réfléchir aux pistes à creuser au niveau de la prévention.

À côté de cette présence sur le terrain, le Cnapa est aussi entré de plain-pied dans l’ère digitale. «Via Facebook, nous proposons aussi des interventions online à l’attention des parents, où ceux-ci peuvent intervenir et poser toutes leurs questions concernant leurs ados», précise Elena Bienfait. Le Cnapa travaille bien sûr aussi «directement dans les écoles et les maisons-relais, avec les éducateurs des maisons de jeunes, mais également avec les entreprises, sur la question de la santé au travail, un domaine en pleine construction actuellement». Un panel qui se veut donc le plus large possible.

Maturité

Le Cnapa part donc à la rencontre du public, mais la relation est aussi bilatérale, avec la hotline (49.77.77-55), mise en place depuis le 13 septembre. «Chaque mardi, toute personne intéressée peut librement et anonymement appeler afin de recevoir des réponses à ses interrogations», ajoute la directrice.