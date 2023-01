À Kockelscheuer au Luxembourg: Comment faire tourner la patinoire avec moins d'énergie?

«De nombreux visiteurs viennent de France, de Belgique et d'Allemagne, car il y a peu de patinoires dans les alentours à cause des coûts nécessaires pour la mise en fonction». Les mots sont du directeur de la patinoire de Kockelscheuer, mais quel est donc le secret de Lex Fautsch? En raison des restrictions énergétiques liées à la hausse des prix des carburants, du gaz et de l'électricité, les petites patinoires se sont fait plutôt rares lors des fêtes de fin d'année au Luxembourg.

«Notre patinoire fonctionne toujours avec de l'énergie», confirme Lex Fautsch. «On ne peut pas se passer d'énergie, mais nous faisons tout pour réduire notre consommation. Au niveau du gaz, on a réduit de 30%. On doit utiliser tous les bons tuyaux des ingénieurs pour y arriver. On a diminué le chauffage, on a trouvé un système au niveau de la ventilation pour réduire l'humidité dans l'air qui rentre dans la salle. Avec l'ensemble de ces instruments-là, on peut déjà bien jouer sur la consommation énergétique».