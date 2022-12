Mode d'emploi: Comment faire un calendrier de l’avent last minute?

Viiiiite! La période de l’avent est arrivée. S’il vous manque un calendrier, il est possible d’en réaliser un facilement et rapidement. Voici trois suggestions.

Ne vous inquiétez pas: nos calendriers de l’avent de dernière minute seront prêts en un rien de temps! Unsplash/Bianca Ackermann

Comme la période de l’avent est arrivée vite! Si vite que certains n’ont même pas eu le temps de se procurer un calendrier de l’avent… Heureusement, comme il nous reste un peu de temps avant que le 1er décembre s’achève, on peut réaliser un calendrier soi-même sans trop d’effort. Et si vous pensez que cet article arrive trop tard, c’est faux! À vos ciseaux, prêts, coupez!

Calendrier de l’avent dans un bocal en verre

Comment faire

Commençons par le point le plus délicat: le contenu du bocal. Pour cela, il vous faut 24 petites phrases, poèmes ou histoires qui feront plaisir au destinataire. C’est peut-être un peu plus facile à dire qu’à faire… Si vous n’avez pas la moindre idée, Internet vous aidera à trouver 24 idées.

Notez vos messages, découpez-les et enroulez-les sur eux-mêmes. Fixez-les avec un trombone ou un joli ruban et décorez-les, puis remplissez un bocal de flocons de coco (plus écologique que la neige artificielle), de petites boules de Noël, de pommes de pin et ajoutez les petits rouleaux de papier. Imprimez ou peignez encore une étiquette pour le calendrier et voilà, c’est prêt.

Calendrier de l’avent à piquer

Comment faire

Vous avez besoin de carton, de ciseaux, de piques en bois, d’un bol ou d’un moule à gâteau, de mousse à piquer et de vraie mousse. Cela semble compliqué? Ce n’est pas du tout le cas. Il suffit de découper le carton en vingt-quatre arbres triangulaires, puis coller un bâtonnet en bois au dos de chaque arbre. Sur le devant, écrivez les chiffres de 1 à 24.

Inscrivez au dos de tous les petits arbres des petits messages, des compliments, des dessins, des bons ou de petites sucreries. Le récipient doit ensuite être rempli avec la mousse à piquer, qu’il faut faire disparaître sous une fine couche de vraie mousse. Il ne vous reste plus qu’à y planter la forêt de Noël. C’est facile, non?

Calendrier de l’avent (presque) fait maison

Comment faire

Vous avez une imprimante? Et bien, c’est suffisant. Il est en effet possible de réaliser un calendrier de l’avent soi-même sans budget (ou presque). Merci à Pinterest. Il y a plein de pochoirs gratuits qu’il suffit d’imprimer et de découper. Selon le modèle, on peut ajouter ses propres photos, coller des petits éléments naturels ou écrire un petit mot.