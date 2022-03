En Inde : Comment font les siamois pour voter secrètement?

Sohan et Mohan Singh, 19 ans, sont reliés par la hanche et partagent une paire de jambes. Dimanche, ils participaient pour la première fois à des élections.

Des frères siamois de 19 ans qui participaient dimanche pour la première fois à des élections dans le nord de l’Inde ont été dotés de lunettes noires pour que chacun puisse être certain de voter à bulletin secret. Sohan et Mohan Singh sont reliés par la hanche et ont plusieurs organes et les jambes en commun. Ils vivent dans un foyer caritatif où ils ont été abandonnés à la naissance. Vêtus de chemises à carreaux de couleurs, coiffés d’un turban noir, les frères ont voté pour les élections de l’État du Pendjab.