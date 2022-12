Aéroport au Luxembourg: Comment gagner du temps avant de décoller?

1 / 10 Pour gagner du temps avant d’embarquer, voici quelques précieux conseils à ne pas négliger. Vincent Lescaut Premièrement, venir en temps utile à l'aéroport: «Il faut se présenter au check-in deux heures avant le départ», nous rappelle d’emblée Daniel Conrardy, Directeur Sûreté de LuxAirport. Vincent Lescaut «Donc 120 minutes aux contrôles et non sur le parking de l’aéroport. En dehors des pics, tout est fluide, mais quand on tombe dans un des quatre grands pics journaliers, le temps d’attente peut augmenter». Vincent Lescaut

Venir en temps utile à l’aéroport

«Il faut se présenter au check-in deux heures avant le départ», nous rappelle d’emblée Daniel Conrardy, directeur sûreté de LuxAirport. «Donc 120 minutes aux contrôles et non sur le parking de l’aéroport. En dehors des pics, tout est fluide, mais quand on tombe dans un des quatre grands pics journaliers, le temps d’attente peut augmenter. Cela dépend aussi des destinations où les contrôles peuvent augmenter».

Préparer les bagages en amont

«Il faut le faire à la maison quand on prépare ses valises», poursuit Daniel Conrardy. «Il faut mettre ses liquides dans un sachet séparé et veiller à ne pas dépasser les 100 ml par flacon. Le sachet transparent d’un litre maximum doit posséder un zip pour pouvoir ouvrir et fermer. Ce n’est pas aux contrôles qu’il faut chercher ses liquides partout dans ses bagages».

Sortir l’électronique des sacoches

«Il faut présenter ses appareils et ses câbles de manière indépendante dans un bac pour augmenter la rapidité du contrôle», prévient Daniel Conrardy.

Faut-il enlever tous ses bijoux?

«Normalement, on peut garder ses bijoux sur soi», rassure Daniel Conrardy. «La seule chose que l’on demande, c’est d’enlever les ceintures. Les bagues et les boucles d’oreille, on peut les laisser. Même chose avec les montres. Si le personnel de sécurité remarque que la montre peut déclencher une alarme, il vous l’indiquera. Les lunettes, on demande de les garder, c’est très spécifique, car il n’y a pas assez de métal sur les montures. Gardez donc les lunettes sur votre nez».

Quid des médicaments?

«Les médicaments liquides sont autorisés en cabine», explique encore Daniel Conrardy. «Un seul conseil: préparer le tout en amont et le présenter au personnel de sûreté. Cela nous donne la possibilité de les contrôler et il n’y a pas de restrictions».

Les objets interdits

«Il s’agit souvent d’un oubli et on ne fait pas face à des gens mal intentionnés», se veut rassurant, Daniel Conrardy. «On parle de ciseaux ou de couteaux pour faire une tartine ou couper une pomme. On ne peut pas apporter ces objets à bord de l’avion. Même chose pour les coups de poing américain ou les bombes lacrymogènes».