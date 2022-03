Dr Sex : «Comment gérer le fait d'en avoir embrassé un autre?»

Irma s'est lâchée lors d'une fête. Dégrisée au petit matin, elle éprouve un profond sentiment de culpabilité depuis.

Cela signifie d’une part que tu dois te pencher sur ta relation et mettre le doigt, avec ton compagnon, sur les problèmes que vous devez aborder. Il n’a pas besoin de savoir que tu as embrassé un autre homme. Mais cette réflexion implique aussi d’examiner de plus près vos propres conceptions de la relation de couple et de vous demander comment vous voyez les choses côté fidélité. La question est notamment de savoir si vous vous octroyez le droit d’aller voir ailleurs ou non. Si tel est le cas, où se situe la limite? À moins qu’il n’y en ait pas. Enfin, vous devez également développer votre capacité à faire face à des situations relationnelles difficiles. Cela implique notamment de vous ouvrir à la communication et d’apprendre à aborder des aspects délicats de la relation et à y trouver des solutions.