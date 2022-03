Comment l'Homme a transformé la Terre

La Nasa a publié les images des lieux où les humains ont profondément et durablement modifié la nature. Spectaculaire.

Outre des clichés de la planète réalisés avec des techniques de pointe, le site propose des galeries photos documentant les changements les plus spectaculaires depuis 1999. On peut notamment y voir l’assèchement du Lac Aral, situé entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, la déforestation de l’Amazonie, les conséquences d’un barrage situé près de Las Vegas, ainsi que les changements sur la côte de Dubaï.