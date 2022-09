Guerre en Ukraine: Comment la contre-offensive de Kiev a conduit à la menace nucléaire russe

Depuis mardi, et l’annonce des référendums d’annexion, le Kremlin semble vouloir jouer l’escalade pour obtenir la reddition de l’Ukraine, en mettant l’option nucléaire sur la table. «C’est un ultimatum de la Russie à l’Ukraine et à l’Occident: soit l’Ukraine recule, soit c’est la guerre nucléaire», commentait, dès mardi, l’analyste indépendante Tatiana Stanovaïa sur Telegram. Mercredi, Vladimir Poutine a d’ailleurs martelé que «ce n’est pas du bluff».

Depuis sept mois, l’Occident a affiché son soutien à l’Ukraine, ne cessant d’accroître son aide militaire et financière. Londres a de son côté raillé les annonces russes, qualifiées d’«aveu d’échec». Sur le plan militaire, la mobilisation risque d’être insuffisante pour changer la réalité sur le terrain. Du moins dans l’immédiat. Le défi logistique de former, équiper et envoyer 300 000 hommes au front est énorme, d’autant que la Russie a déjà déployé, au prix de lourdes pertes, ses meilleurs unités et équipements.