Guerre en Ukraine : Comment la lettre Z est devenue le symbole des pro-Poutine

Les Russes qui soutiennent l’invasion en Ukraine se sont approprié le signe distinctif utilisé par les soldats pour se reconnaître entre eux.

Elle est apparue pour la première fois sur des tanks et véhicules blindés le long de la frontière avec l’Ukraine. Depuis, la lettre Z est devenue un symbole pour les Russes qui soutiennent la guerre. On la voit partout en Russie: sur des stickers collés à l’arrière des voitures, sur des habits ou encore sur les réseaux sociaux. Certaines entreprises et médias ayant un Z dans leur nom ont modifié leur logo pour mettre en valeur la dernière lettre de l’alphabet, explique le «New York Times».