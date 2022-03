Guerre – Comment le Luxembourg apporte-t-il son aide à l'Ukraine?

La capitale ukrainienne, Kiev, que les forces russes tentent d'encercler et qui est sous couvre-feu, depuis mardi soir, après des frappes russes, lundi et mardi, a été à nouveau visée mercredi, secouée à l'aube par plusieurs fortes explosions. La guerre a commencé depuis 21 jours et, depuis, le soutien international s'organise pour venir en aide à l'Ukraine. Les partenaires européens ont notamment accordé une aide de 250 millions d'euros, à laquelle le Luxembourg a contribué à hauteur de 2,87 millions d'euros, indique mercredi, le Premier ministre, Xavier Bettel.